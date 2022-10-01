Sakarya’da MİT destekli DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nce MİT Başkanlığı ile koordineli olarak terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede Suriye ülkesinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet göstermekte iken illegal yollardan ülkeye giriş yaparak Sakarya’ya geldikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 3 şahıs sahte kimlikle ile yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.