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Sakarya'da mezar başında korkuyla dua ediyorlar

#Sakarya#Polis#Mezarlık
Sakaryada mezar başında korkuyla dua ediyorlar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde mezarlık içerisinde bir kısmı baltayla kesilerek ortada bırakılan ağaç, mezarlar ve vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı. Vatandaşlar mezar başında korkarak dua ederken muhtar, "Yapan insan utansın" diyerek duruma tepki gösterdi.

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Karasu ilçesi Kuzuluk Mahalle Mezarlığı’ndaki ağaç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce baltayla kesilmek istendi. Bir kısmı kesilerek ortada bırakılan ağaç, mezarlar ve vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar korkarak dua ederken, mahalle muhtarı Temel Aslanbey ise ağacı kesmeye çalışanlara tepki gösterdi.

"İNSANLAR EMEK HARCAMIŞ, MEZAR YAPTIRMIŞ, KARŞILIĞI BU OLMAMALIYDI"

Durumu öğrenince yetkililere haber verdiğini belirten Temel Aslanbey, "Mezarlıkta kesilmiş bir ağacın olduğunu söylediler. Biz de durumu yetkililere bildirdik. Bize kaldırılacağı söylendi ve vinç beklendiği belirtildi. Kaldırılsın diye bekliyoruz. Bu durumun yaşanmasına üzüldük. Yaralanmış ağacın kaldırılmasını bekliyoruz. Devrilmesi durumunda mevcut mezarlara zarar verecek. İnsanlar emek harcamış, mezar yaptırmış, karşılığı bu olmamalıydı. Dileriz ki bir daha böyle bir durum yaşanmaz. Tehlike oluşturmaması adına Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden ağacın kaldırılmasını talep ediyoruz. Üzülüyoruz, böyle bir durum olmamalıydı. Kim yaptıysa, utansın" dedi.

Sakaryada mezar başında korkuyla dua ediyorlar

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#Sakarya#Polis#Mezarlık

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