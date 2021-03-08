Sakarya'da mahalleye koronavirüs karantinası! Giriş çıkışlar kapatıldı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, Kaymakam Mustafa Kutlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İhsaniye Mahallesi'nin son günlerde vaka sayılarındaki artış ve vakaların kümeleştiğinin tespit edilmesi üzerine 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.
Öte yandan mahallede bulunanların ihtiyaçlarının ilgili birimlerce karşılanacağı belirtildi.