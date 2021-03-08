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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Sakarya'da mahalleye koronavirüs karantinası! Giriş çıkışlar kapatıldı

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Sakarya'da mahalleye koronavirüs karantinası! Giriş çıkışlar kapatıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, Kaymakam Mustafa Kutlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca İhsaniye Mahallesi'nin son günlerde vaka sayılarındaki artış ve vakaların kümeleştiğinin tespit edilmesi üzerine 10 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı. 

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

Öte yandan mahallede bulunanların ihtiyaçlarının ilgili birimlerce karşılanacağı belirtildi. 

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