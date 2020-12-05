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Onur GÜDEN/KARASU (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

Sakarya'da kuzeni, tavuklara saldıran köpeğini vurdu

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Sakarya'da kuzeni, tavuklara saldıran köpeğini vurdu
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde Rıdvan Ö., kuzeni Kadir Köse’nin köpeğini tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle vurarak, yaraladı. Köpek tedaviye alınırken, Köse kuzeninden şikayetçi oldu.

Olay, dün, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Kadir Köse’nin köpeği, kuzeni Rıdvan Ö.’nün tavuklarına saldırdı. Rıdvan Ö. de tüfeğiyle köpeğe bir el ateş etti. Yaralanan köpeği, Kadir Köse aracıyla veterinere götürdü. Köpek tedaviye alınırken, Kadir Köse, kuzeninden şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, Rıdvan Ö.’nün ifadesini aldı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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