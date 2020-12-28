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AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 03:08 | Son Güncelleme:

Sakarya'da korkutan orman yangını!

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Sakarya'da korkutan orman yangını!
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Arifiye-Sapanca ilçeleri arasında bulunan İl Ormanı Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, mahalleli ve polis ekiplerinin de yardımıyla alevler büyümeden söndürüldü.

'YAZIK GÜNAH CİĞERLERİMİZ BURASI'

Muhtar Yusuf Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevleri fark edince mahallenin gençleriyle müdahale ettiklerini belirterek "Elimizden geleni yaptık. Burası bizim soluk aldığımız yer. Maalesef burası kontrolsüz kaldığı için maalesef böyle oluyor. Yazık günah, ciğerlerimiz burası. Mahallenin gençlerine, polise, jandarmaya, itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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