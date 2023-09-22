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Sakarya’da korkutan fabrika yangını

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Serdivan#Fabrika Yangını
Sakarya’da korkutan fabrika yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 03:17

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın adeta geceyi aydınlattı. Ev, camii ve bitişikteki dükkâna sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Şehrin birçok noktasından görülen yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolu üzerinde Beşköprü Mahallesi mevkiinde kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Bir anda büyüyen alevler adeta geceyi aydınlatırken yangın, bitişikte bulunan oto lastik dükkanına, bir eve ve Beşköprü Merkez Camii’ne sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Şehrin birçok noktasından görülen yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Sakarya’da korkutan fabrika yangını

Sakarya’da korkutan fabrika yangını

Sakarya’da korkutan fabrika yangını

Sakarya’da korkutan fabrika yangını

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#Sakarya#Serdivan#Fabrika Yangını

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