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Sakarya'da korkunç olay! Eski eşiyle tartışıp, kendini yakan kişi hayatını kaybetti

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#Sakarya#Serdivan#İntihar
Sakaryada korkunç olay Eski eşiyle tartışıp, kendini yakan kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 10:54

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, eski eşi ile tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Okan Özoruç (30), hayatını kaybetti.

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Olay, gece Vatan Mahallesi Alev Sokak'ta meydana geldi. Okan Özoruç, 6 ay önce boşandığı eski eşi ile iddiaya göre evinde buluştu. Burada Okan Özoruç ile tartışan eski eşi evden ayrıldı. Okan Özoruç ise evden çıkıp, benzin alarak geri döndü.

Özoruç, daha sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Yangını fark eden bina sakinleri, pencerenin camını kırarak, alevler içinde kalan Özoruç'a müdahale etti.

Sakaryada korkunç olay Eski eşiyle tartışıp, kendini yakan kişi hayatını kaybetti

İhbarla gelen sağlık ekipleri ise Özoruç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Okan Özoruç'un cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Sakarya#Serdivan#İntihar

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