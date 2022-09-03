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Sakarya'da korkunç olay! Annesini döven amcasına engel olmaya çalışırken öldürüldü

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#Sakarya#Karasu#Cinayet
Sakaryada korkunç olay Annesini döven amcasına engel olmaya çalışırken öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 17:24

Sakarya'da Aziz D. (51), annesini odunla darbedince müdahale etmeye çalıştığı amcası Ömer D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Olay, öğle saatlerinde, Karasu ilçesine bağlı Resüller Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer D. ile yengesi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ömer D., eline geçirdiği odunla yengesini darbetti.

Bu sırada Aziz D., "Anneme vurma" diyerek amcasına müdahale etmeye çalıştı.

Tabancasını çıkaran Ömer D., yeğenine 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aziz D. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer D. kaçarken, ihbarla adrese gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.

Aziz D.'nin cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Jandarma, Ömer D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Sakarya#Karasu#Cinayet

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