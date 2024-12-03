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Sakarya'da komşularının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu

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#Sakarya#Karasu#Ölü Bulundu
Sakaryada komşularının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 17:53

Sakarya'nın Karasu ilçesinde komşularının kendisinden haber alamadığı65 yaşındaki Hikmet Çevik, yalnız yaşadığı çöp dolu evde ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Çevik'ten haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler çöplerle dolu evde Çevik'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Sakaryada komşularının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çevik'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hikmet Çevik'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Sakarya#Karasu#Ölü Bulundu

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