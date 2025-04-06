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Sakarya'da komşu kavgası dehşete dönüştü! 5 ölü, 5 yaralı

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#Sakarya#Ölüm#Cinayet
Sakaryada komşu kavgası dehşete dönüştü 5 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 07:37

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak’ta dün gece komşu iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşar ve Onur Özyurt ile Volkan Yıldız’ın cenazeleri de incelemelerin ardından morga götürüldü.

Hastanede tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken, olay sonrası kaçan 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Kavgada kullanıldığı belirlenen 4 tabanca ele geçirildi.

Sakaryada komşu kavgası dehşete dönüştü 5 ölü, 5 yaralı
Volkan Yıldız, Fethi Yıldız

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Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

 

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#Sakarya#Ölüm#Cinayet

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