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Sakarya’da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

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#Sakarya#Erenler#Koku
Sakarya’da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 03:09

Sakarya’nın Erenler ilçesinden geçen Sakarya Nehri’nden geldiği öne sürülen koku vatandaşları sokaklara döktü. İlçenin büyük bir kısmını kaplayan koku sebebi ile AFAD başta olmak üzere bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sakarya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “AFAD ekiplerimizce yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edilmiştir. 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır” denildi.

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Sakarya’nın Erenler ilçesinde birçok mahallede sebebi henüz bilinmeyen bir koku yayıldı. Kokuyu hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Yoğun kokudan rahatsız olan ve maskelerle sokağa dökülen vatandaşlar, kokunun Sakarya Nehri’nden geldiğini ileri sürdü. Nehre kimyasal maddenin döküldüğü iddia edilen bölgeye AFAD başta olmak üzere, itfaiye, doğalgaz yetkilileri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek amacı ile yoğun bir çalışma başlattı. Sakarya Nehri’nden numune alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sakarya’da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

“KOKUDAN DURULMUYOR”

Küpçüler Mahallesi 3043. Sokak’ta ikamet eden ve koku sebebi ile sokağa çıkan Oğuz Bertan, “Evde oturuyorduk bir anda doğalgaz kokusuna benzer bir koku yayıldı. Dışarı çıktık ve tüm mahallenin dışarıda olduğunu gördük. Doğalgaz yetkililerine telefon açtık. Buraya gelip incelemelere başladılar. Sakarya Nehri’ne kimyasal atık döküldüğü söyleniyor, kokudan durulmuyor. Biz kendimizi geçtik çocuklarımız var” dedi.

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Sakarya’da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

“NEFES ALAMIYORUZ”

Atilla isimli vatandaş ise, “Şu anda Sakarya Nehri’nden zehir akıyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız nefes alamıyoruz. Zehirli bir atığın nehre döküldüğü söyleniyor” diye konuştu.

"HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEYECEK BİR KOKU TESPİT EDİLMİŞTİR”

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, “Erenler bölgesinde oluşan bir koku neticesinde vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı birimine yaptığı şikayetler neticesinde, AFAD ekiplerimizce yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinesinde oluşturulan GAMER, Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Erenler Belediyesi İtfaiyeleri, AFAD ekiplerinden oluşan 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır. Gerekli detaylı bilgi koku kaynağı tespit edildiğinde kamuoyuyla tekrardan paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.

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Sakarya’da koku mahalleliyi sokağa döktü: AFAD ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

 

 

 
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#Sakarya#Erenler#Koku

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