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Gündem
SAKARYA (İHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Sakarya'da kısıtlamaya uymayan 157 kişiye 174 bin TL para cezası

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Sakarya'da kısıtlamaya uymayan 157 kişiye 174 bin TL para cezası
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Sakarya'da hafta içi, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamalarını ihlal eden 157 kişiye toplamda 174 bin 395 TL idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta içi kısmi olarak ve hafta sonu ‘tam kapanma’ şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında devriyelerini sürdürdü. Bu kapsamda Sakarya’da son 7 günde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 157 kişiye toplamda 174 bin 395 TL idari para cezası uygulandı.

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