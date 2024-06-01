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Sakarya'da kiralık villada şüpheli ölüm

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#Villa#Ölüm#Sakarya
Sakaryada kiralık villada şüpheli ölüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 13:47

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bir villaya hafta sonu tatili için gelen dört arkadaştan biri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 38 yaşındaki Yücel Erkalmış kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, dün gece saatlerinde Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi’nde bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.M.D. (39), C.G. (38), O.K. (37) ve Yücel Erkalmış (38) Kocaeli’den tatil için Sapanca’ya gelerek villa kiraladı. Burada alkol aldıkları iddia edilen dört arkadaştan Yücel Erkalmış isimli kişi fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erkalmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yücel Erkalmış’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi. Erkalmış’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Villa#Ölüm#Sakarya

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