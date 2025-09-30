Sakarya'da kayıp olarak aranan kadının nehir kıyısında ayakkabıları ve telefonu bulundu

Haberin Devamı

Adatepe Mahallesi’nde Sakarya Nehri kıyısında dün gece saatlerinde cep telefonu ve ayakkabılar bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede ayakkabı ve cep telefonunun kayıp olarak aranan Aysun A.’ya ait olduğu belirlendi. Ekipler, nehirde ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Ancak şu ana kadar sonuç alınamadı. Ekiplerin Aysun A.’yı arama çalışmaları sürüyor.