Sakarya'da kavga ettiği ağabeyini döverek öldürdü

#Sakarya#Sapanca#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 14:03

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kavga ettiği kardeşi E.E. (52) tarafından dövülen Yadikar Ermen (63), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen E.E. ile ağabeyi Yadikar Erman arasında evlerinin önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Yadikar Ermen, başına aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alınan Yadikar Ermen, kurtarılamadı.

E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

