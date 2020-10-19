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Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Sakarya'da, kauçuk imalathanesinde yangın

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Sakarya'da, kauçuk imalathanesinde yangın
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Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki kauçuk imalathanesinde gece yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İmalathane kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşköprü Mahallesi D-100 yolundaki kauçuk imalathanesinde, saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İmalathanede bulunan yağ tenekeleri ve kauçuk ham maddesinin tutuşması nedeniyle alevler, tüm binayı sardı. İtfaiyecilerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. İmalathane kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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