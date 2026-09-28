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Sakarya'da karga tulumba kurtarma çabası kamerada: Akıma kapılan genç kurtarılamadı

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#Sakarya Kurtarma Operasyonu#Karasu Mesire Alanı#Vahit Abdülhakim
Sakaryada karga tulumba kurtarma çabası kamerada: Akıma kapılan genç kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 12:41

Sakarya, Karasu ilçesindeki mesire alanında akıma kapılan Vahit Abdülhakim'i yakınlarının ayaklarından tutup sarkıtarak indirmeye çalıştığı anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Karasu ilçesi Küçük Boğaz Mesire alanında meydana geldi.

Sakaryada karga tulumba kurtarma çabası kamerada: Akıma kapılan genç kurtarılamadı

Irak uyruklu Vahit Abdülhakim, metal oluğu temizlemek için tek katlı binanın çatısına çıktı. Burada akıma kapılan Abdülhakim’e, çevredekiler 20 dakika boyunca zemin ıslak olduğu gerekçesiyle müdahale edemedi.

Sakaryada karga tulumba kurtarma çabası kamerada: Akıma kapılan genç kurtarılamadı

Bir süre sonra yakınları çatıya çıkıp baygın olan Abdülhakim’i aşağıya indirmek istedi. Yakınları, ayaklarından tuttukları Abdülhakim’i aşağı sarkıttı. Ancak bu sırada bu kişilerden biri aşağı düştü.

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Sakaryada karga tulumba kurtarma çabası kamerada: Akıma kapılan genç kurtarılamadı

Bu sırada Abdülhakim de düşme tehlikesi yasadı. Abdülhakim'in karga tulumba indirildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sakaryada karga tulumba kurtarma çabası kamerada: Akıma kapılan genç kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdülhakim gelen ambulansla önce Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Abdülhakim, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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#Sakarya Kurtarma Operasyonu#Karasu Mesire Alanı#Vahit Abdülhakim

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