Sakarya'da karantinadan çıktı, kontrol için hastaneye giderken kazada yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Hatice Bozyurt yönetimindeki 54 ZS 988 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Turgut Özgen yönetimindeki 54 SC 445 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Turgut Özgen ile Hatice Bozyurt yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Turgut Özgen itfaiye ve 112 Acil ekiplerince çıkarıldı. Özgen ile Bozyurt hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



KAZA ÖNCESİ RADARA YAKALANDI



Hatice Bozyurt'un otomobilinin kaza öncesi yüksek hız nedeniyle radara girdiği belirlendi. Turgut Özgen’in ise koronavirüs karantinasının sona erdiği, kontrol için hastaneye gitmek için yola çıktığı bildirildi.