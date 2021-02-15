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Gündem
Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Sakarya’da kar yağışı devam ediyor

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Sakarya’da kar yağışı devam ediyor
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SAKARYA’da cumartesi gecesi başlayan kar yağışı aralıklarla yağmaya devam ediyor. İl genelinde karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama ekipleri hazır bekletiliyor.

Sakarya’da kar yağışı devam ediyor
Sakarya'da yağan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Çocuklar ise okulların yüz yüze eğitime başlamamasını fırsata çevirerek kardan adam yapıp, kar topu oynayarak karın keyfini çıkarıyor. Kar yağışının cuma gününe kadar devam etmesi beklenirken, D-100 ve D-650 karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler hazır bir şekilde bekletiliyor.

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