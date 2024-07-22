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Sakarya'da kan donduran tehdit: 'Senin hakkın ölüm!' Çocuklar annelerine siper oldu

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#Adapazarı#Sakarya#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 10:53

Sakarya'da 32 yaşındaki T.C.T., eski eşi A.T. (36) tarafından çocuklarının gözü önünde sokak ortasında darp edildi. Çocuklar annelerine siper olurken, eski kocanın "Senin hakkın ölüm", "Öleceksin" tehditleri saniye saniye kameralara yansıdı.

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Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, çocuklarını görmek isteyen A.T. (36), boşandığı eşi T.C.T. (32) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., kadını sokak ortasında darp etmeye başladı.

Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada A.T. boşandığı eşine, "Senin hakkın ölüm", "Öleceksin" tehditleri ederken çocuklar ise annelerine darp edilmesin diye kendisine adeta siper oldu. T.C.T'nin ihbarı üzerine saldırgan eski koca polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden A.T. ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilecek.

Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde darp eden saldırganın tehdit ve darp ettiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırgan koca A.T'nin boşandığı eşini sokak ortasında darp etmesi, çocukların annelerine siper olması, vatandaşların kavgayı engellemeye çalışması yer alıyor.

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#Adapazarı#Sakarya#Polis

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