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Sakarya'da kahreden olay! 2 çocuk, yangında hayatını kaybetti

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#Sakarya#Taraklı#Yangın
Sakaryada kahreden olay 2 çocuk, yangında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 12:49

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde tavuk çiftliği içerisinde bulunan ve çalışanların kaldığı evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 4 yaşındaki C.K. ve 3 yaşındaki Ç.K. hayatını kaybetti.

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Acı olay, Taraklı ilçesi Hark Mahallesi üzerinde bulunan bir prefabrik evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin içerisinde kaldıkları prefabrik bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakaryada kahreden olay 2 çocuk, yangında hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli 1’i kız, 1’i erkek iki çocuğunun hayatını kaybettikleri öğrenildi.

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Konu ile ilgili çalışma ve inceleme sürüyor.

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#Sakarya#Taraklı#Yangın

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