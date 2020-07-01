MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSakarya’da 'kaçak elektrik' operasyonu
GeriGündem Sakarya’da 'kaçak elektrik' operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

Sakarya’da 'kaçak elektrik' operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sakarya’da 'kaçak elektrik' operasyonu
Abone Olgoogle-news

SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, elektrik dağıtım şirketi tarafından polisin desteğiyle kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen evlerin bağlantıları kesildi.

Geyve'ye bağlı Çeltikler Mahallesi'nde, kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildikten sonra elektrik dağıtım şirketi ekiplerince çalışma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle Geyve başta olmak üzere Pamukova ve Adapazarı'ndan polis ekipleri, mahalleye gelerek, önlem aldı. Kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen evlerin sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak elektrik kullanımı için hazırlanan ekipman ve kablolar, ekipler tarafından imha edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle