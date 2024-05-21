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Sakarya'da inşaat kazısında elleri ve ayakları bağlı ceset bulunmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı

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#Sakarya#Karasu#Ceset
Sakaryada inşaat kazısında elleri ve ayakları bağlı ceset bulunmuştu Yeni detaylar ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 16:40

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, dün boş arazide bina inşaatı için yapılan temel kazısında elleri ve ayakları bağlı, toprağa gömülü bulunan cesedin 40’lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, bulunan cesedin eşkaline uygun bir kayıp başvurusu yapılmadığı ortaya çıktı. Cesedin kimliği, gömen kişi veya kişilerin tespiti için polisin çok yönlü soruşturması sürüyor.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Caddenin kenarında boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı ceset bulundu. İş makinesi operatörü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, vücut bütünlüğü bozulan cesedin bir kadına ait olduğu üzerinde duruldu. Ceset, inceleme sonrası Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

CESET 40'LI YAŞLARDA BİR ERKEĞE AİT

Burada yapılan incelemede cesedin 40’lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Korucuk Otopsi Merkezi’nde inceleme sürerken, cesetten DNA örneği de alındı. Ayrıca polisin yaptığı araştırmada, bulunan cesedin eşkaline uygun bir kayıp başvurusu yapılmadığı ortaya çıktı.

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Cesedin kimliği, gömen kişi veya kişilerin tespiti için polisin çok yönlü soruşturması sürüyor.

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#Sakarya#Karasu#Ceset

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