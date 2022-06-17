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Sakarya'da ilginç olay: 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti

#Sakarya#Adapazarı#Uçak

Sakarya’da alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, restoran ve kıraathane faaliyeti gösteren uçakla kavga etti. Uçağa, “Daha uçamıyorsun” diyerek tepki gösteren vatandaşın o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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İlginç olay, gece saatlerinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Aziz Duran Parkı içerisinde yaşandı. Sakarya Büyükşehir Uçak Kıraathanesi ve Restoranın önüne gelen, alkollü olduğu iddia edilen vatandaşın uçağa karşı tepkisi şaşırttı.

Sakaryada ilginç olay: Daha uçamıyorsun diyerek uçakla kavga etti

"UÇ UÇ Kİ BANA TÜM GÜZELLİKLERİNİ GÖSTER"

Vatandaşlara hizmet vermek için restoran haline getirilen Airbus 300B4-203 tipi yolcu uçağının yanına gelen kişi biranda, “Bütün biletleri yak. Benimkini de yak. Daha uçamıyorsun. Uç uç ki bana tüm güzelliklerini göster” diyerek bağırmaya başladı.

Şahsın, uçağa karşı tepkisini gören çevredeki farklı bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

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#Sakarya#Adapazarı#Uçak

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