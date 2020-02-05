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SAKARYA (AA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 12:01,Son Güncelleme:/

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim K. yönetimindeki 54 VF 149 plakalı otomobil, İkizce köprülü kavşakta Dindar K. idaresindeki 34 BD 1801 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan Fatma D, Necmiye K, Ayşe K, Okan T, Volkan B. ve Ufuk D'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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