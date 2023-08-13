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Sakarya’da iki ev ve iki depo yandı! Kundaklama şüphesi

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#Sakarya#Akyazı#Yangın
Sakarya’da iki ev ve iki depo yandı Kundaklama şüphesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 00:32

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde aynı bahçe içerisinde bulunan ve aralarında mesafe olan iki ev ile iki depo yangın çıktı. Ekipler, dört ayrı yerde çıkan yangını kontrol altına alırken, kundaklama iddiası üzerine çalışma başlattı.

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Yangın, Taşburun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı bahçe içerisinde bulunan ve aralarında mesafe olan iki ev ile iki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlerin yükseldiği bölgede panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu dört farklı yerde çıkan alevler güçlükle kontrol altına alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği ve kundaklama şüphesinin bulunduğu Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

Sakarya’da iki ev ve iki depo yandı Kundaklama şüphesi

Sakarya’da iki ev ve iki depo yandı Kundaklama şüphesi

Sakarya’da iki ev ve iki depo yandı Kundaklama şüphesi

Sakarya’da iki ev ve iki depo yandı Kundaklama şüphesi

Sakarya’da iki ev ve iki depo yandı Kundaklama şüphesi

 

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#Sakarya#Akyazı#Yangın

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