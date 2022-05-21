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Sakarya'da iki arkadaş sırra kadem basmıştı! Kayıp kuaförün gözaltına alınan sevgilisi serbest

#Sakarya#Kayıp#Savaş Aydoğan
Sakaryada iki arkadaş sırra kadem basmıştı Kayıp kuaförün gözaltına alınan sevgilisi serbest

Sakarya'da kuaför Savaş Aydoğan (42) ile 12 gün sonra arkadaşı Cem Tuna'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Aydoğan'ın sevgilisi Merve E. (25) adli kontrolle serbest kaldı.

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Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, oğlu Cem Tuna'ya ve Aydoğan'ın kız arkadaşı Merve E.'ye durumu sordu. Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna’nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi. 

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Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi. Cem Tuna da ifade verdikten sonra, 7 Mayıs günü kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu. Savaş Aydoğan ve Cem Tuna için polis ve jandarma ekipleri, arama yaptı. Ancak iki arkadaşa ulaşılamadı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Aydoğan ile 6 yıldır birlikte olan Merve E.'yi gözaltına aldı.

İfadesinde, Savaş Aydoğan'ın borçları olduğunu, kaçıp gittiğini düşündüğünü söyleyen Merve E., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Merve E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı. 

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#Sakarya#Kayıp#Savaş Aydoğan

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