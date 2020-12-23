Sakarya’da HES kodu olmayanlar pazara alınmadı

Erenler ilçesinde kurulan Çarşamba Pazarı'na girişlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından HES kodu kontrolü yapıldı. Zabıta memurlarının yaptığı kontrol ile pazara giriş sağlandı. HES kodu olmayanların ise girişine izin verilmedi. Zabıta memurları, HES kodu almak isteyen vatandaşlara yardımcı oldu.



Pazarcı Baki Soysal, “Çok güzel bir uygulama. Çünkü müşterilerimizin hasta olduğunu ya da temaslı olduğu konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Müşterilerimiz geliyor ve biz de satışlarımızı yapıyoruz. Girişlerde HES kodu zorunluluğunun getirilmesi, kalabalık olma durumunda içeriye fazla vatandaş alınmaması ve içeride ekiplerin uyarılarda bulunması bizi çok memnun ediyor. En azından insanlarda hastalık olup olmadığı konusunda bilgi sahibi oluyoruz. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.



Alışveriş yapan Aytül Mutlu, “Böyle bir uygulama olması çok güzel. Ben yurt dışından geliyorum ve orada böyle bir kontrol yok. Burada bu şekilde bir denetimin olması gerçekten güzel” diye konuştu.



HES kodu kontrolünden memnun olduğunu dile getiren Bediha Akdemir ise, “Uygulamanın olması bizi sevindirdi. Yapılan uygulamanın amacı bizim sağlığımızı korumak. Bu yüzden uygulama için teşekkür ediyorum” dedi.