Sakarya'da hareketli dakikalar: Şüphelenilen araç kilometrelerce kovalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 02:39

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde narkotik polislerinin istihbarı çalışması neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen otomobil, kilometrelerce kovalamacanın ardından Adapazarı ilçesinde durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin havaya ateş açması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı çalışma neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen 34 BD 077 plakalı Volkswagen marka otomobili, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde durdurmak istedi. Ekiplerin ‘Dur' ihtarına uymayan araç, kaçmaya başladı.

Ekipler ve otomobil arasında kilometrelerce yaşana kovalamanın ardından 3 şüphelinin bulunduğu otomobil, Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin havaya ateş açması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobil ise incelenmek üzere otoparka çekildi.

