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Sakarya'da görenler şaşırdı! Savaşta kullanılan İHA plaja vurdu

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#Sakarya#İHA#Ukrayna-Rusya Savaşı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 14:20

Sakarya’nın Karasu ilçesinde halk plajı sahilinde bulunan insansız hava aracı (İHA), güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Yapılan ilk incelemelerde, İHA’nın el yapımı olduğu ve Ukrayna-Rusya savaş bölgesinden sürüklenmiş olabileceği değerlendirildi.

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Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Karasu Halk Plajı 28. kule önlerinde şüpheli bir cisim olduğunu gören vatandaşlar durumu Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

 

SAHİLE SAVAŞ BÖLGESİNDE KULLANILDIĞI DÜŞÜNÜLEN HAVA ARACI VURDU

Bölgeye gelen ekipler, yerde bulunan insansız hava aracını muhafaza altına aldı. Emniyet ekiplerince teslim alınan İHA, daha sonra Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na teslim edildi. Burada SAS (Sualtı Savunma) timleriyle kurulan koordine çerçevesinde yapılan ilk değerlendirmede, İHA’nın fabrikasyon üretim olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi.

Sakaryada görenler şaşırdı Savaşta kullanılan İHA plaja vurdu
Menşei belli olmayan cismin, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı bölgelerden sürüklenerek gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheli İHA’nın detaylı teknik incelemesi için SAS ekiplerinin pazartesi günü bölgede çalışma yapacağı, bu süre zarfında ise güvenli alanda muhafaza edileceği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Sakarya#İHA#Ukrayna-Rusya Savaşı

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