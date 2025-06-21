Sakarya'da görenler şaşırdı! Savaşta kullanılan İHA plaja vurdu

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Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Karasu Halk Plajı 28. kule önlerinde şüpheli bir cisim olduğunu gören vatandaşlar durumu Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.
SAHİLE SAVAŞ BÖLGESİNDE KULLANILDIĞI DÜŞÜNÜLEN HAVA ARACI VURDU
Bölgeye gelen ekipler, yerde bulunan insansız hava aracını muhafaza altına aldı. Emniyet ekiplerince teslim alınan İHA, daha sonra Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na teslim edildi. Burada SAS (Sualtı Savunma) timleriyle kurulan koordine çerçevesinde yapılan ilk değerlendirmede, İHA’nın fabrikasyon üretim olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi.