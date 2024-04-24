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Sakarya'da feci kazada Mario Kır hayatını kaybetti

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#Sakarya#Kaza#Trafik
Sakaryada feci kazada Mario Kır hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 13:42

Sakarya'da D-100 yolunda kargo kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Mario Kır (27) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde D-100 yolunun Arifiye ilçesi geçişinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Mustafa Mario Kır yönetimindeki 54 BY 204 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AGR 230 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü ile 2 kişi, araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan Mustafa Mario Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, 2 yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sapanca'da bungalov kiralama işi yaptığı öğrenilen Kır'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Sakaryada feci kazada Mario Kır hayatını kaybetti

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Kamyon sürücüsü ifadesi için polis merkezine gönderilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Sakarya#Kaza#Trafik

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