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Sakarya'da feci kaza! Park halindeki kamyona ok gibi saplandı

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#Sakarya#Trafik Kazası#Adapazarı Kaza
Sakaryada feci kaza Park halindeki kamyona ok gibi saplandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 18:17

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyona arkadan ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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Kaza, D020 kara yolu Dağdibi Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal Biçer idaresindeki 54 KB 660 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 54 AHL 919 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Sakaryada feci kaza Park halindeki kamyona ok gibi saplandı

Meydana gelen kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan F.B. isimli çocuk yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Cemal Biçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken 5 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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#Sakarya#Trafik Kazası#Adapazarı Kaza

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