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Sakarya'da feci kaza! Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

#Sakarya#Halk Otobüsü#Trafik Kazası

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde kamyonun, yolcu indirmek için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün öğleden sonra, Adapazarı- Karasu kara yolunun Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Y.G. yönetimindeki kamyon, yolcu indirmek için durağa yanaşan İ.P. yönetimindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Özel halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye sürüklendi. Kazada 11 kişi yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Bekir Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakaryada feci kaza Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Bekir Çelik, bugün Göçmenevleri Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ferizli Merkez Yeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Sakaryada feci kaza Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

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#Sakarya#Halk Otobüsü#Trafik Kazası

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