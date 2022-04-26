Sakarya'da feci kaza! Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

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Kaza, dün öğleden sonra, Adapazarı- Karasu kara yolunun Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Y.G. yönetimindeki kamyon, yolcu indirmek için durağa yanaşan İ.P. yönetimindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Özel halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye sürüklendi. Kazada 11 kişi yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Bekir Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bekir Çelik, bugün Göçmenevleri Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ferizli Merkez Yeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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