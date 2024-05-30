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Sakarya’da feci kaza! Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü

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#Sakarya#Ferizli#Kaza
Sakarya’da feci kaza Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 19:55

Sakarya’nın Ferizli ilçesi D-650 kara yolun da otomobil ile hafriyat kamyonun karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybedenlerin yakını elindeki çekiçle, kamyonun camlarını ve bir bölümünü parçaladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonun camları ve bazı bölgeleri ise hayatın kaybedenlerin yakını tarafından çekiçle parçalandı.
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kavşakta meydana gelen olayda, sürücü Canan Emlikli (35) idaresindeki 54 ADY 784 plakalı SEAT marka otomobil, Y.K. idaresindeki 54 D 8763 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Kamyon ile birlikte sürüklenen otomobil adeta kağıt gibi ezilirken otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mükerrem Derinlik (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybedenlerin yakını elindeki çekiçle, kamyonun camlarını ve bir bölümünü parçaladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sakarya’da feci kaza Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü

Sakarya’da feci kaza Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü

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#Sakarya#Ferizli#Kaza

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