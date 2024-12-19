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Sakarya'da feci kaza! Çöp kamyonunun çarptığı kadın, hayatını kaybetti

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#Sakarya#Sapanca#Çöp Kamyonu
Sakaryada feci kaza Çöp kamyonunun çarptığı kadın, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 12:58

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 63 yaşındaki Solmaz Nalbantoğlu hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta meydana geldi. E.K. (38) idaresindeki Sapanca Belediyesi’ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, 2 çocuk annesi Solmaz Nalbantoğlu’na çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Nalbantoğlu, ilk müdahalesi sonrası Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Nalbantoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü E.K. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Sakarya#Sapanca#Çöp Kamyonu

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