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Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 20:22,Son Güncelleme:

Sakarya'da feci kaza! Baba-oğul traktörün altında kaldılar...

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Sakarya'da feci kaza! Baba-oğul traktörün altında kaldılar...
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, tarladan eve dönen Kaan Balcı (34) ile oğlu Anıl Bilal Balcı (8), kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Kazada yaralanan Anıl Bilal’in duran kalbi, sağlık ekiplerince yeniden çalıştırılırken, yaralı baba- oğul, tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan eve dönen Kaan Balcı yönetimindeki 54 ZM 090 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, Kaan ve oğlu Anıl Bilal Balcı devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla Kaan Balcı traktörün altından çıkarılırken, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla Anıl Bilal Balcı da kurtarıldı.

Kalbi duran Anıl Bilal Balcı, sağlık ekiplerince yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Baba- oğul, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

​Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakaryada feci kaza Baba-oğul traktörün altında kaldılar...

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