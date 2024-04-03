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Sakarya'da feci kaza! Akaryakıt tankeri TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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#Sakarya#Karasu#Kaza
Sakaryada feci kaza Akaryakıt tankeri TIRa çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 15:05

Sakarya’nın Karasu ilçesinde arıza nedeniyle sağ şeritte duran TIR’a çarpan akaryakıt tankerinin yedek şoförü İsmail Acar (50) hayatını kaybetti, sürücü E.G. ağır yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan aldığı akaryakıtı Zonguldak’a götüren E.G. yönetimindeki 34 EFM 131 plakalı tanker, arıza sebebiyle sağ şeritte duran R.Ç. yönetimindeki 34 YZ 360 plakalı mısır yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakaryada feci kaza Akaryakıt tankeri TIRa çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Araçta sıkışan tanker sürücüsü ve yanında bulunan yardımcı sürücü İsmail Acar itfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü kazada yara almazken, ağır yaralanan tanker sürücüsü Karasu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Sakaryada feci kaza Akaryakıt tankeri TIRa çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

TIR sürücüsü R.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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#Sakarya#Karasu#Kaza

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