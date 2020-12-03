Sakarya'da feci kaza! 7 yaralı

Kaza saat 17.00 sıralarında Akyazı Vakıf Mahallesi’nde meydana geldi. Emin Özkan yönetimindeki 54 S 1132 plakalı fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile karşı yönden gelen Muhammet Açıkgöz’ün kullandığı 67 AR 726 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.