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AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 22:36 | Son Güncelleme:

Sakarya'da facia! 1'i ağır 21 yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan gelen fındık tarım işçilerini taşıyan, 54 E 3973 plakalı traktör, Aktefek ile Dereköy arasında fındık tarlasına devrildi.

Kazada, traktörün römorkunda bulunan 21 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Yenikent, Hendek ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sakaryada facia 1i ağır 21 yaralı
Kazada ailesi yaralanan 14 yaşındaki Ahmet Çimen, kaza anını gördüğünü ve çok korktuğunu söyledi.
Sakaryada facia 1i ağır 21 yaralı

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