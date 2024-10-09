Sakarya’da fabrikadaki patlamada ölü sayısı 3’e çıktı

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Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül’de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken 30 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23), 4 Ekim’de yaşamını yitirdi.
Güven Albayrak
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak da kurtarılamadı. Albayrak’ın yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 3'ye çıktı. (DHA)