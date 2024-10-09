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Sakarya’da fabrikadaki patlamada ölü sayısı 3’e çıktı

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#Sakarya#Hendek#Fabrika
Sakarya’da fabrikadaki patlamada ölü sayısı 3’e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 13:28

Sakarya’da makarna fabrikasında meydana gelen patlamada can kaybı sayısı 3’e çıktı. Olayda yaralanan yirmi dört yaşındaki Güven Albayrak da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül’de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken 30 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23), 4 Ekim’de yaşamını yitirdi.

Sakarya’da fabrikadaki patlamada ölü sayısı 3’e çıktı

Güven Albayrak

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak da kurtarılamadı. Albayrak’ın yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 3'ye çıktı. (DHA)

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#Sakarya#Hendek#Fabrika

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