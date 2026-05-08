Sakarya'da fabrikada patlama sonrası yangın!1'i ağır 8 kişi yaralandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 17:28

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Hendek 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten bir fabrikada, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

