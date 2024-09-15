×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya'da fabrikada patlama: 20 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Hendek#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 13:49

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, açıklama yapan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Patlaman sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok yangın devam etiği için tespitleri yapamıyoruz. Etrafında yerleşim alanı yok." dedi.

Haberin Devamı

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakaryada fabrikada patlama: 20 yaralı

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor. Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

Sakaryada fabrikada patlama: 20 yaralı

Haberin Devamı

PATLAMA ÇATI KATINDA OLDU

Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, açıklama yapan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını, kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Patlaman sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok yangın devam etiği için tespitleri yapamıyoruz. İlk patlama, güçlü bir patlama oldu. Etrafında yerleşim alanı yok." dedi. 

Sakaryada fabrikada patlama: 20 yaralı

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, patlamayla ilgili bilgilere ulaştı. Öztürk, şunları söyledi: Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile görüştüm, olay yerine doğru ilerlediğini söyledi. Hendek bölgesi zaten organize sanayi bölgesi, fabrikaların olduğu bölge. İlk belirlemelere göre bir can kaybı bilgisi yok. Depolama bölümünde bir patlamanın meydana geldiği söylendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Hendek#Patlama

BAKMADAN GEÇME!