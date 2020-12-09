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AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 19:03 | Son Güncelleme:

Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma yasaklandı

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Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma yasaklandı
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikleri yasakladıklarını bildirdi.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

En büyük bulaş kaynağının ev ziyaretleri olduğuna işaret eden Kaldırım, "Evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladık. Bu tedbiri ihlal eden her bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, açıklamasında vatandaşların tedbirlere uyması çağrısında bulundu.

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