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SAKARYA (İHA)
Haber Giriş: 15.08.2020 - 14:51,Son Güncelleme:

Sakarya’da evlat dehşeti

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Sakarya’da evlat dehşeti
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde baba ve babaannesini tüfekle vurup yaralayan 26 yaşındaki şüpheli kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan baba ve babaannenin durumu ağır.

Olay, Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. (26) isimli şüpheli henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı babası Ömer G. (48) ile babaannesi Rahime G.’yi (82) tüfekle vurdu. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı baba ve babaanne sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası kaçarak kayıplara karışan saldırganı yakalama çalışmaları sürerken, jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’da evlat dehşeti

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