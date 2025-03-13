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Sakarya'da ev yangını: Ev, komşularını öldüren baba ile oğluna ait olduğu ortaya çıktı

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#Sakarya#Ev Yangını#Cinayet
Sakaryada ev yangını: Ev, komşularını öldüren baba ile oğluna ait olduğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 08:15

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evin, geçen günlerde komşularını öldüren baba ile oğlu O.Ç.Ş. (16) ve babası E.Ş.'ye ait olduğu anlaşıldı.

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Yangın, 23.00 sıralarında Evrenköy Mahallesi 343. Sokak'taki evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

EV, KOMŞULARINI ÖLDÜREN BABA İLE OĞLUNA AİT

Öte yandan evde, 10 Mart akşamı 36 yaşındaki komşuları Fatih Tunç'u öldürdükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen baba ile oğul O.C.Ş. ve E.Ş.'nin yaşadığı anlaşıldı. Polis ekipleri, yangında kundaklama ihtimali üzerine inceleme başlattı.

Sakaryada ev yangını: Ev, komşularını öldüren baba ile oğluna ait olduğu ortaya çıktı

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#Sakarya#Ev Yangını#Cinayet

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