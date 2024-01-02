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Sakarya'da eski sevgili dehşeti! Otomobile kurşun yağdırdı

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#Sakarya#Polis#Otomobil
Sakaryada eski sevgili dehşeti Otomobile kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 14:09

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde eski kız arkadaşı ile birlikte ağabeyi ve eşinin bulunduğu otomobile kurşun yağdıran saldırgan, olayı gerçekleştirdiği silah ile yakalandı. Eski kız arkadaşı ile ağabeyin yaralandığı olay öncesinde, tarafların randevulaşarak mezarlık yakınında buluştuğu ve aralarında yaşanan tartışmanın ardından şahsın otomobile kurşun yağdırdığı öğrenildi.

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Olay, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi’nde bulunan Emirsultan Mezarlığı mevkiinde meydana gelmişti. E.E. (25) isimli şahıs, eski kız arkadaşı Gözde İ. (26) ve ağabeyi Alperen İ. (28) ile eşinin içerisinde bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile kurşun yağdırdı. Toplam 9 merminin isabet ettiği araçta bulunan Gözde İ. ve ağabeyi Alperen İ. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Alperen İ.’nin eşi ise yara almadan kurtuldu.

Sakaryada eski sevgili dehşeti Otomobile kurşun yağdırdı

YARALI ŞEKİLDE OTOMOBİLİ ACİL SERVİSE SÜRDÜ: SALDIRGAN SİLAH İLE YAKALANDI

Yaşanan olay sonrasında Alperen İ., yaralı şekilde otomobili Yeniket Devlet Hastanesi acil servisine kadar getirip yardım istedi. Yaralanan iki kardeş hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri olayın ardından kaçan E.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde şüpheli E.E., olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte Karasu ilçesinde yakalandı. Yaralı ağabey ve kardeşin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Sakaryada eski sevgili dehşeti Otomobile kurşun yağdırdı

 

MEZARLIK YAKININDAKİ BULUŞMA KANLI BİTTİ

Öte yandan, meydana gelen olaya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. İki tarafın mezarlık yakınında randevulaşarak buluştuğu ve yaşanan tartışmanın ardından şüpheli E.E.’nin bölgeden ayrıldığı esnada otomobile kurşun yağdırdığı öğrenildi. Şüpheli E.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Sakarya#Polis#Otomobil

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