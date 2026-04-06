Sakarya'da eşinden şiddet gören hamile göre, okul bahçesine girerek vatandaşlardan yardım istedi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 14:55

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşinden şiddet gördüğünü iddia eden hamile kadın, Atatürk İlköğretim Okulu'nun bahçesine girerek vatandaşlardan yardım istedi. Olayın ardından polis merkezine götürülen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını iddia eden hamile kadın, Atatürk İlköğretim Okulu'nun bahçesine girerek çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların müdahalesiyle şüpheli uzaklaştırılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli şahıs ile eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının şikayetçi olmadığını öğrenildi.

