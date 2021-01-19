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İHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Sakarya'da engelli gence işkence gibi şaka cezasız kalmadı! Tutuklandı

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde zihinsel engelli birey, arkadaşları tarafından kamyonete kelepçelenerek koşturulmaya zorlandı. İşkence gibi olan şakayı ise cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaştılar. yapılan sözde şakayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, Adapazarı Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Engelli Ö.S., bir grup genç tarafından kamyonete bağlı kelepçeye bağlanarak yürütüldü. Yapılan bu sözde şakanın videoları sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Yapılan işkence gibi şakanın sorumlusu 6 kişi, görüntüler yayınlandıktan saatler sonra gözaltına alındı.

'ŞAKA YAPTIK' DEDİLER

Emniyette sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde "Şaka yaptık" gibi bir savunmada bulundu. İşlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kelepçeyi engelli gence bağlayan şahıs "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı. Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi "adli kontrol" tedbiriyle serbest bırakılırken, 2 kişide savcılık talimatıyla serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kelepçe ile kamyonete bağladılar Sakarya’da tepki çeken görüntüler
Kelepçe ile kamyonete bağladılar! Sakarya’da tepki çeken görüntüler
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