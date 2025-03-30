Sakarya'da en acı bayram... Kağan Ege Baran'a son veda... Kanodan düşüp hayatını kaybetmişti

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Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde iki gün önce meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan 1'i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtardı, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı. Olayın ikinci gününde de sabahı erken saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmasına başladı.
15 YAŞINDAKİ KANOCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Kağan Ege Baran'ın cansız bedeni, Adapazarı ilçesi Papuçcular Mahallesi Kavaklı Camii'ne getirildi.
Son görevini yerine getiren babanın oğlunun tabutunu sevdiği anlar yürekleri sızlattı. Kağan Ege Baran, öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Arifiye ilçesi Hanlı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.