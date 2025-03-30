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Sakarya'da en acı bayram... Kağan Ege Baran'a son veda... Kanodan düşüp hayatını kaybetmişti

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#Kağan Ege Baran#Sakarya#Sapanca
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 14:45

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne açıldıktan sonra şiddetli rüzgar sebebiyle alabora olan kanodan düşen ve iki gün sonra cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Kağan Ege Baran son yolculuğuna uğurlandı. Son görevini yerine getiren babanın oğlunun tabutunu sevdiği anlar yürekleri sızlattı.

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Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde iki gün önce meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan 1'i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtardı, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı. Olayın ikinci gününde de sabahı erken saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmasına başladı.

Sakaryada en acı bayram... Kağan Ege Barana son veda... Kanodan düşüp hayatını kaybetmişti
Çevre illerden gelen polis ve dalgıç polisleri, AFAD, itfaiye, jandarma, JAK ile STK'lar olmak üzere toplam 110 kişilik ekip, gölde kaybolan Kağan Ege Baran'ı (15) 4 dron, 2 sonar cihazı, 11 bot, 1 arama helikopteriyle adeta didik didik aradı. Yapılan çalışmalar neticesinde Baran'ın alabora olan kanosu bulundu.
Sakaryada en acı bayram... Kağan Ege Barana son veda... Kanodan düşüp hayatını kaybetmişti

Devam eden çalışmalar neticesinde Baran'ın cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kıyıdan bir buçuk kilometre açıkta bulundu. Baran'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine sevk edildi.
Sakaryada en acı bayram... Kağan Ege Barana son veda... Kanodan düşüp hayatını kaybetmişti

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15 YAŞINDAKİ KANOCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Kağan Ege Baran'ın cansız bedeni, Adapazarı ilçesi Papuçcular Mahallesi Kavaklı Camii'ne getirildi.

Sakaryada en acı bayram... Kağan Ege Barana son veda... Kanodan düşüp hayatını kaybetmişti

Son görevini yerine getiren babanın oğlunun tabutunu sevdiği anlar yürekleri sızlattı. Kağan Ege Baran, öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Arifiye ilçesi Hanlı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Sakaryada en acı bayram... Kağan Ege Barana son veda... Kanodan düşüp hayatını kaybetmişti

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#Kağan Ege Baran#Sakarya#Sapanca

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