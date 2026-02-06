Sakarya’da emekli polis önce eşini sonra emlakçıyı öldürdü

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Karapürçek ilçe merkezinde meydana geldi. Emekli polis Adem Y., ismi henüz öğrenilemeyen eşiyle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem Y., tabancayla eşine ateş ettikten sonra evden ayrıldı. Adem Y., daha sonra ilçede emlakçılık yapan Mustafa Hıraç’ın iş yerine gitti.

Burada Hıraç'a tabancayla ateş açtı. İki olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Adem Y.'nin itirafı üzerine iki adrese de sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Adem Y.'nin eşi ve Hıraç'ın öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri, olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Adem Y.'yi sorguya alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.